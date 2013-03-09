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Yaşam

Karı kocaya tarlada infaz

Denizli'nin Bozkur ilçesinde bir çift, tarlada av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu

09 Mart 2013 10:35

Denizli'de 51 yaşındaki Erdem Bozbay ile eşi Bahtiyar Bozbay, çalışmaya gittikleri tarlada ölü bulundu. Çiftin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Avdan köyü Kocabağ mevkisinde tarlaya çalışmaya giden Erdem Bozbay (51) ile eşi Bahtiyar Bozbay (46) eve dönmeyince yakınları şüphelendi.

Oğlunu merak eden baba Ramazan Bozbay, dünürü Kenan Karataş'a haber verdi. Kocabağ mevkisine giden Kenan Karataş, Erdem Bozbay'ı traktörün sürücü koltuğunda, Bahtiyar Bozbay'ı ise yerde kanlar içinde yatarken buldu.

Karataş, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bozbay çiftinin av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Bozbay çiftinin cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bozkurt Aile Sağlık Merkezi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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