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Yaşam

Kargoyu geç getirdiği bahanesiyle dövdüğü kuryenin ölümüne neden olan kişi tutuklandı

Aldığı darbeler nedeniyle beyin kanaması geçiren İbin hayatını kaybetmişti

24 Ekim 2020 22:19

İstanbul Çekmeköy'de adresi bulamayan bir kargo çalışanını yumruklayarak ölümüne sebep olan Tayfun Ş. tutuklandı.

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