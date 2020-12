Kargoyu geç getirdiği bahanesiyle darp edilen kurye, yaşam savaşı veriyor

Çekmeköy'de iddiaya göre bir kişi kargosunun geciktiği gerekçesiyle kurye Mehmet Ali İbin'i sokak ortasında darp etti. Yaşanan olay sonucunda beyin kanaması geçiren İbin, hastanede yaşam savaşı verirken gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemenin ardından serbest bırakıldı. Şüphelinin darp ettiği kargo kuryesini kucaklayarak hastaneye götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çekmeköy'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda iddiaya göre bir kargo firmasında kurye olarak çalışan Mehmet Ali İbin (40), paket bırakmak için eksik yazılmış bir adresi arıyordu. İbin, durumu kargo sahibine ileterek adresi öğrenmek istedi. Kargo sahibi Tayfun Ş. ise Mehmet Ali İbin ile telefonda görüştükten sonra yanına aldığı 3 kişi ile birlikte otomobiliyle İbin'in bulunduğu sokağa gitti. Otomobilden inen Tayfun Ş., Mehmet Ali İbin'e yumruk attı. Kurye, aldığı darbe sonucu yere yığıldı. Ardından Tayfun Ş. ve yanında bulunan kişiler yere düşen Mehmet Ali İbin'i kucaklayarak otomobile taşıdı. Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İbin, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen İbin'in durumunun kritik olduğu belirtildi. Saldırgan, olayın ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. İbin'in ailesi ise alınan karara avukatları aracılığıyla itiraz edeceklerini söyledi. Öte yandan olay sonrası yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Mehmet Ali İbin'in kendisini yumruklayan Tayfun Ş. tarafından kucaklanarak otomobile taşındığı görülüyor.

"Milyonda bir yaşama şansı var diyorlar"

Olayla ilgili konuşan Mehmet Ali İbin'in yengesi Nuran İbin, "Kendisi emekçi, kargocu. Kendisi bu Covid salgınında doktorlardan sonra en çok emek veren insan. Kendisi darp edildi. Hastanede ölüm kalım savaşı veriyor. Darp nedeniyle beyin kanaması geçirdi. Şu an milyonda bir yaşama şansı var diyorlar. Biz çok kötü durumdayız. Suçlu serbest bırakıldı. Biz bu suçlunun cezasını çekmesini istiyoruz. Evde 80 yaşında annesinin, 90 yaşında babasının haberi yok. Şu an bu çocuğun yaşama ümidi yok." dedi.

Nuran İbin, "Bir kargo poşetinde adres eksik yazılmış, iyi niyetinden dolayı müşteriyi aramış. Müşteriye, 'Adresiniz eksik size nasıl ulaşabilirim.' demiş. Müşteri de bulunduğu yere yanına 3 kişi alarak sırf darp ve öldürme niyetiyle diyorum çünkü ölüm savaşı veriyor, bu insanı gidip yumruklamış. Aradan bir süre geçtikten sonra bu insanı hastaneye götürmüş. Kendisi suçludur. Mehmet Ali İbin'in beyin kanaması geçirmesine ölümle savaş vermesine sebep olmuştur. Biz dönüşümlü olarak 4 gündür hastanedeyiz. Tayfun denen kişi tekrar içeriye alınsın." diye konuştu.

"Neymiş, kendi arabasıyla hemen hastaneye götürmüş"

Mehmet Ali İbin'in kardeşi Murat İbin ise, Ağabeyinin pandemi döneminde bir gün bile izin yapmadığını söyleyerek, "Hep koştu, korkuyorduk 'Ağabey dikkat et kendine' diyorduk. 'Korkmayın, benim sabit müşterilerim de var, hepsini geziyorum. Hiçbirini aksatmıyorum. Hepsinin paketlerini teslim ediyorum.' derdi. Bugün telefonum susmuyor, en çok sabit müşterileri arıyor. 'Mehmet Ali nerede, ne oldu, ne yapabiliriz.' diyorlar. Maalesef yargımız bu kişiyi serbest bırakmış. Neymiş, kendi arabasıyla hemen hastaneye götürmüş. Çünkü adam düştü, bayıldı, öldü, panikledi. Ve bundan dolayı serbest bırakılmış. Denetimli serbestlikte şu an geziyor ve biz buradayız. Hocalarımızın dediği tek şey, milyonda bir ihtimal var yaşama şansı yok diyorlar. Perişanız ve bir an önce cezasının verilmesini istiyoruz." dedi.