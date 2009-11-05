Kargo'dan gay dedikodusu çıktı

Ünlü rock grubu Kargo’dan ayrıldıktan sonra Amerika Seattle’da aynı evi paylaşmaya başlayan Serkan Çeliköz ile Koray Candemir, Maskott adlı bir grup kurdu. Orada kulüplerde sahneye çıkan ve sürekli birlikte takılan ikili, Amerikalı kızların “Gay misiniz?” sorularına “Hayır” demekten bıktı. İşte bu olay kulaktan kulağa Türkiye’ye ulaştı.



Twitter'dan açıklama yaptılar



Koray Candemir ve Serkan Çeliköz hakkındaki gay dedikoduları ikilinin kadın hayranları arasında infial yarattı. Haber Türk'ün haberine göre dedikoduların önüne geçemeyen ikili Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Hastalıklı beyinlerden sağlıklı düşünceler çıkmaz. Onların bahsettiği yakınlıkla bizimkisi çok farklı. Bir de biz New York’ta değil, Seattle’da yaşadık.”





