Kargocu apartman girişine çişini yaptı!

İstanbul Beyoğlu'nda paket teslim eden kargocu apartmanın girişine idrarını yaptı. Apartman sakinlerini şok eden hareket güvenlik kamerasına yansıdı.

Kulaksız Mahallesi'ndeki dün meydana gelen olayda, paket teslim etmeye giden kargo görevlisi, paketi teslim ettikten sonra çıkmak üzereyken apartmanın girişine idrarını yaptı.



Giriş kattaki dairede yaşayanların duvarda ıslaklığı fark etmesi üzerine çocukların duvara tuvaletini yaptığını düşündü.



Ancak güvenlik kameraları incelendiğinde idrarını yapan kişinin paket teslim etmeye gelen kargo çalışanı olduğu anlaşıldı. Apartman sakinleri kargo görevlisinden şikayetçi oldu. (İHA)