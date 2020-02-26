Türkiye ile İran arasındaki yolcu uçuşları durduruldu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), tüm İran uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı. SHGM'den yapılan açıklamada, "Tüm İran uçuşları, kargo ve tarifesiz uçaklar da dahil iptal edilmiştir. İniş veya kalkışlarına kesinlikle izin verilmeyecektir" denildi.

Karar doğrultusunda Tahran-İstanbul seferini yapmak için havalanan İran Havayolları'na ait iki uçak, kısa bir süre sonra geri döndü. Uçakların Tahran Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor.

Sonrasında 'düzeltme' metni yayımlayan SHGM, "Türkiye ile İran arasındaki yolcu uçuşları ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuş olup İranlı taşıyıcıların yolcusuz gelerek Türkiye'den İran'a gidecek yolcuları taşımasına izin verilecektir. Bu uçuşlarda Türk yolcu taşınmayacaktır. Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur" denildi.

İran'da virüs dolayısıyla 19 kişi öldü

İran'da Koronavirüs'ten etkilenenlerin sayısı son 24 saatte etkilendiği ortaya çıkan 44 kişiyle birlikte 139'a yükselmişti. İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 yükselerek 19 oldu.

Türkiye'de de pek çok sınır ülkesi gibi İran'daki Koronavirüs endişesine yönelik önlemler arttırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Tahran'dan Türkiye'ye getirilen 132 yolcu ve uçaktaki 10 mürettebatta virüs tespit edilmediğini açıkladı.