Kargo ücretlerine son bir yılda yüzde 100 zam geldi

Koronavirüs salgınıyla birlikte talebin arttığı kargo sektöründe, son dönemde yapılan zamlar, sanayiciden esnaf ve tüketiciye kadar büyük tepkiyle karşılandı. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp, kargo ücretlerine son bir yılda yüzde 100’ün üzerinde zam yapıldığını söyledi.

Dünya gazetesinin haberine göre; OSS Başkanı Ziya Özalp, son dönemde sektörde yaşadıkları en büyük sıkıntılardan birinin kargo fiyatlarında yaşanan artış olduğunu ifade etti.



Özalp, geçen yıl salgın öncesi şubat ayında kargo firmalarının gönderi ücretlerine yüzde 50’ye yakın zam yaptığını hatırlatarak, "Kargo sektöründeki zam, e-ticaretteki büyüme ile başladı. Artan talebe yetişemeyen kargo firmaları altyapı yatırımlarını hızlandırmak zorunda kaldı. Firma yetkilileri bize artan maliyetlerden dolayı bu zammı yapmak zorunda kaldıklarını yeni bir zam olmayacağını söylemişti. Ancak bu ay yüzde 50’ye yakın zam daha yapıldı. Böylece son bir yıl da kargo ücretlerine yapılan zam yüzde 100’ü aştı" açıklamasını yaptı.

Kargo maliyetlerinin otomotiv satış sonrası sektörü için önemli bir maliyet kalemi olduğunu aktaran Özalp, şu bilgileri verdi: "Otomotiv satış sonrası sektörü olarak 5 milyar dolarlık bir hacme sahibiz. OSS bünyesindeki 200 üye, bu hacmin 3 milyar dolarını karşılıyor. Yüzde 2 civarında kargo giderimiz var. Bu da toplam ciroda 100 milyon dolara tekabül ediyor. Sadece OSS üyelerinin 350 milyon TL kargo gideri var. Geçen yıl şubat ayında 7 TL’ye gönderdiğimiz ürünü şu anda 14 TL’ye gönderiyoruz. Birçok şirket, üründen kazandıkları kârı kargoya ödediklerini söylüyor."

"Tüketiciye fahiş fiyat olarak yansıyacak"

Ziya Özalp, bu ay içerisinde yapılan yüzde 50’ye varan zammı tüketiciye yansıtmak zorunda kalacaklarını vurgulayarak, "Bizde ocak ayı ile birlikte hesap kitap yapılıyor. Kargodaki zam çok yüksek olduğu için tüketiciye fahiş fiyat olarak yansıyacak. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Çünkü yansıtabilecek oran değil bunlar" diye konuştu.