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KARGO ŞİRKETİNDEKİ VALİZDE 6 KİLO 595 GRAM AFYON SAKIZI ÇIKTI

  Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine Güngören'de bir kargo şirketinden ABD'ye uyuşturucu madde yollanacağı ihbarı geldi

05 Kasım 2018 16:36


 
Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine Güngören\'de bir kargo şirketinden ABD\'ye uyuşturucu madde yollanacağı ihbarı geldi. Polis ekipleri ihbar üzerine çalışma başlatarak 31 Ekim\'de kargo şirketine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda bir valizden şüphelenen polis ekipleri yaptığı aramalarda valizin alt kısmına zulalanmış 6 kilo 595 gram afyon sakızı ele geçirdi. Narkotik polisleri kargoyu yollayan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. 
  
Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Valizin açılması 
-Valizin içine gizlenmiş afyon sakızı 
-Genel ve detaylar
 

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