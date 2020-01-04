Kargo paketinde şaşırtan adres: "Köyün girişinden direk gel, hiç sabma, orada cami var"

Denizli'nin Buldan ilçesinde PTT'ye gelen kargo paketindeki adres görevlileri şaşkına çevirdi. Alıcının oturduğu adresi 'Köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var' şeklinde belirtmesi ilçede günün konusu oldu.

Ankara Sincan'dan bir yayınevi tarafından alıcı Süleyman K.'ya bir kargo gönderildi. Kargonun alıcı adres kısmını inceleyen görevliler, adres olarak "Köyün girişinden direk gel, hiç sapma, orada cami var, oradan sola dön, direk gel, hiç sapma, son mahalleye gelene kadar gel, ikiye yol ayrılır, sağ sol var” yazısını görünce gözlerine inanamadı.