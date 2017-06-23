Kargo paketinde kimyasal sızıntı; iki firma çalışanı etkilendi

İzmit’te, bir kargo firmasına gelen paketten yayılan maddeden 2 çalışan etkilendi. Yapılan kontrolde paketteki maddenin “ksilen” adlı kimyasal madde olduğu ve bir hastaneye gönderildiği belirlendi.

Kargo şubesine gelen paketi içeri taşıyan kargo çalışanı paketten sızan maddeyi fark etti. 2 kargo çalışanı paketten yayılan maddeden etkilendi. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, polis, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

2 kargo çalışanı kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. AFAD ekipleri ise paketi incelerken, pakette “ksilen” isimli kimyasal madde olduğu belirlendi. Paketin bir hastaneye geldiği tespit edildi. Paket, kargo şubesine gelen alıcısına teslim edildi. (KOCAELİ/DHA)