SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu, kargo kamyonunda 4 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malatya- Kayseri D-300 karayolu üzerindeki Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü yakınlarında yol kontrol uygulaması yaptı. Malatya\'dan Ankara yönüne giden kargo kamyonu durdurularak arama yapıldı. Aramada 36 ayrı kişi adına düzenlenmiş koliler içerisinde toplam 4 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Bu kişilere toplamda 45 bin 570 lira para cezası kesilirken, ele geçirilen tütün Gürün İlçe Tarım Müdürlüğü\'ne teslim edildi.



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