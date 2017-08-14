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Dünya

Kargo gemisinden denize düşen konteynerlerdeki malları yağmaladılar

Kazaya neyin sebep olduğuyla ilgili soruşturma başlatıldı

14 Ağustos 2017 03:38

Brezilya'nın Santos kentinde, bir kargo gemisinden denize düşen konteynerlerdeki mallar yağmalandı.

Yetkililer, olayla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bazı kent sakinleri, konteynerleri denizde görmeleri ardından küçük teknelerle yanlarına gitti.

Bu kişiler, konteynerlerde bulunan, aralarında bisiklet, çanta ve giysilerin de yer aldığı malları yağmaladı.

Yetkililer yağma öncesinde gemide yüklü konteynerlerden 45'inin denize düştüğünü belirtti.

Kazaya neyin sebep olduğuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis, yağma sırasında kullanılıp içi mallarla doldurulan iki tekneyi bulduklarını açıkladı.

Geminin sahibi şirket, kazaya kötü hava şartlarının neden olduğunun düşünüldüğünü açıkladı.

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