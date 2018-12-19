KARGO GEMİSİ MÜRETTEBATI GÜVERTEDE KURTARILMAYI BEKLİYOR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHA
Şile\'de kıyıya oturan geminin 16 mürettebatı güvertede kurtarılmayı bekliyor.
Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Yan yattığı belirtilen Natalıa adlı gemide 16 mürettebatın bulunduğu öğrenildi. Komor Adaları bandralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisinin mürettebatın tahliye edileceği öğrenildi. Gemide bulunan 16 mürettebatın güvertede bekleyişi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Güvertede bekleyen mürettebat
-Gemiden görüntü
-Detaylar