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Yaşam

Kargo gecikti yatay geçiş hakkını kaybetti

Kargoya verilen belgelerin, ayın 10'unda teslim edilmesi gereken kargo, üniversiteye 13'ünde ulaştı

29 Ağustos 2012 19:40

Üniversitesi'nden, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne (GOPÜ) yatay geçiş yapmak için evraklarını kargoyla gönderen Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Dilara Gizem İşler, evraklarının 3 gün geç teslim edilmesi nedeniyle kaydını yaptıramadı.

Mustafa Turapoğlu ve Fatih Yılmaz'ın hb-aberine göre, Dilara Gizem İşler, PTT'ye dava açmayı düşündüğünü söyledi. Antalya'da yaşayan ve bir süre önce eşinden ayrılan Fatma Akgün'ün iki çocuğundan biri olan 20 yaşındaki Dilara Gizem İşler, iki yıl önce Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümüne kaydını yaptırdı. Burada iki yıl öğrenim gören İşler, annesinin özel okul masraflarını karşılayamaması nedeniyle Tokat GOPÜ'ye yatay geçiş yapmaya karar verdi. İşler, evrakları Antalya'dan üniversiteye ulaşması için 8 Ağustos'ta kargoya teslim etti. Fakat ayın 10'unda teslim edilmesi gereken kargo, üniversiteye 13'ünde ulaştı.

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