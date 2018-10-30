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Kargo firmasına ait TIR'da, 10 bin 120 paket kaçak sigara ele geçti

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, TEM yolunda bir kargo firmasına ait TIR’da yapılan aramada 10 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi

30 Ekim 2018 15:35

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, TEM yolunda bir kargo firmasına ait TIR’da yapılan aramada 10 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda yol uygulaması yaptı. Ekipler, İstanbul\'a gittiği belirlenen bir kargo firmasına ait eşya taşıyan TIR\'ı durdurdu. TIR\'da yapılan aramada 10 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kargoyu gönderen kişi ve alıcının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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