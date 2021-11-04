Kargo çalışanını darp ederek öldüren kişiye 8 yıl, 4 ay hapis cezası

İstanbul'da kargo çalışanı Mehmet Ali İbin'i darp ederek ölümüne neden olan Tayfun Şahin, 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tayfun Şahin, Çekmeköy'de geçen yıl kargosunun geç gelmesi nedeniyle epilepsi hastası 40 yaşındaki kurye İbin’i yumruklamıştı. Aldığı darbe sonucu yere düşen İbin, beyin kanaması geçirip vefat etmişti.

“Herkesin başına gelebilecek bir olay”

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan Şahin, "Bu yaşanan olay herkesin başına gelebilecek bir olaydır. Ben bir tepki gösterdim, İnkâr etmiyorum. Ben maktulü sadece üzerime gelince itekledim, vurmuş değilim. Aracın şoförüne ve maktule ‘Sizi şikâyet edeceğim’ dedim. Maktul yere düşünce aracın sürücüsü maktul için ‘Epilepsi hastasıdır, sara krizi geçiriyor’ dedi. Yanımdaki şadırvandan avucumla su taşıyıp maktulün yüzüne serptim" dedi.

Mehmet Ali İbin’i ambulans geç kalır diye kucağına alarak arabaya bindirdiğini ve hastaneye götürdüğünü öne süren Şahin, "Ben 28 yaşında bir gencim. Böyle bir olay olduğu için gerçekten çok üzgünüm. Ben kötü bir insan değilim. Ben de kuryelik yapıyorum, ben de çiğ köfte dağıtıyorum. Maktulün ailesine de hak veriyorum, ben de üzgünüm. Evlilik arifesindeydim, nişanlım var. 2 yıldır evliliğimi erteliyorum. Zor durumdayım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.