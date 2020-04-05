Kargo çalışanı: Bu dönemde küçük bir dikiş makasının rengini beğenmediği için kurye talep edilmesine şahit oldum

Yeni tip Koronavirüs salgının yaşandığı bu günlerde kuryelik yapan Nazlı, şirketlerinde yeterli tedbirlerin alınmadığını söyledi. Çalıştığı kargo şirketinin merkezinin şubelere koruyucu malzemeleri parayla sattığını belirten Nazlı, "Herkese birer maske, eldiven geldi. Birer tane! Sonra öğrendik ki merkez bunları şubelere satıyormuş. Kargo şirketlerinde poşetler şubelere satılır, bunlar da aynı şekilde. Yani tamamen müdürün inisiyatifine kalmış durumdasınız. Farklı şubelerden hasta olanların haberleri de kulağımıza geldi bu süreçte. Ama bakıyorsunuz şube çalışıyor hâlâ." dedi.

Salgının başlamasının ardından maruz kaldıklarını Gazete Duvar yazarı Pınar Öğünç'e anlatan Nazlı, "Bir de böyle bir zamanda dağıttıklarımızı görseniz… Kıyafetler, ayakkabılar… Ya şuna şahit oldum: Küçük bir dikiş makası almış, rengini beğenmediği için iade edecek, eve kurye talep ediyor. İnsanlar o kadar acımasız, o kadar bencil ki." diye konuştu.

"İşten atılmama da böyle bir şey neden oldu" diyen Nazlı, "Aldığı elbiseyi değiştirmek için iadeye gelen bir müşteri… Daha içeri söylenerek girdi. 'Şu tarafa” diye doğru yeri işaret ettiler, 'Hepiniz virüslüsünüz zaten nasıl geleyim oraya' dedi. Virüslüymüşüz. O zaman gelmeyeceksin. Ben de yan tarafta arkadaşımla konuşuyorum, bir şeye güldüm, 'Sen bana nasıl gülersin' diye bağırmaya başladı. Doğal bir şekilde savunmaya geçtim, müdür geldi. Kadın 'Çabuk bunun işine son verin”' diyor sinirli sinirli. Çok agresifmişim" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın