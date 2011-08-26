-''Kargı bezi'' Roma'da tanıtılacak ÇORUM (A.A) - 26.08.2011 - Çorum Valisi Nurullah Çakır, Kargı ilçesine özgü mahalli el sanatı ''Kargı bezi dokumasının'' Roma'da düzenlenecek defileyle dünyaya tanıtılacağını bildirdi. Çakır, Kargı'daki Kültür Evi ve Yöresel Ürünler pazarının açılışında yaptığı konuşmada, ilçenin unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından olan Kargı bezinin Roma'da düzenlenecek bir defileyle dünyaya açılacağını söyledi. Kargı'nın değerlerini bugünden yarınlara taşımayı amaçladıklarını ifade eden Çakır, ''Kargı geleneklerini yaşatmasıyla, el sanatlarıyla değerlerini koruyan bir ilçe. Roma Büyükelçisi Hakkı Akil'in de Kargılı olması vesilesiyle evlerde dokunan yöreye özgü Kargı bezini Roma'da tanıtacağız. Bu el sanatının kaybolmaması için ilçedeki halk eğitim merkezimde kurslar açıldı. Bu tür sanatların yaşatılması gerekiyor'' dedi. Kargı Kaymakamı Tolga Kamil Ersöz ise, Kargı bezini daha iyi tanıtmak için Kargı Kültür Evi'ni açtıklarını, kültür evinde Kargı bezinin ya yöreye özgü ürünlerinde yer alacağını bildirdi. Kargı Halk Eğitim Merkezi Usta Eğiticisi Emel Gürel'de, 1857 yılından bu yana ilçede Kargı bezi dokunduğunu, 40-50 yıldır ise bu sanatın unutulmaya başlandığını söyledi. Kargı Bezi'nin her türlü ihtiyaç için kullanıldığını belirten Gürel, ''Kargı Bezi'nin yeniden dokunmasını istiyoruz. Şile bezinden daha iddialıyız. Artık Türkiye hatta dünya çapında piyasalara girmek istiyoruz. Amacımız Kargı bezini piyasaya kazandırıp evlerde yeniden dokunmasını sağlamak'' diye konuştu.