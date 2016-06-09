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Yaşam

Kargaların saldırdığı balıkçıl kuşu polise sığındı

Iğdır'da yaşanan olayda yaralı kuş, iyileştikten sonra doğaya bırakılacak

09 Haziran 2016 18:00

Iğdır'da karga sürüsünün saldırısına uğrayıp ağır yaralanan gri balıkçıl kuşu, valilik binası önündeki polis kulübesine sığındı.

Ajanimo’nun haberine göre, yaralı kuşu güvenli bölgeye alan polisler, Orman ve Su İşleri Iğdır İl Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Valilik bahçesine gelen Orman ve Su İşleri Bakanlığı İl Şube Müdürü Mete Türkoğlu muayene ettiği kuşun sağ kanadından yaralandığını belirledi.

Türkoğlu, “Güvenlik görevlilerin ifadesine göre karga sürüsünün saldırısına uğrayan gri balıkçılın kanadında oluşan kırık nedeniyle uçma yeteneğini kaybetmiş. Kuşu Kars Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine göndereceğiz. Umarım kısa sürede iyileşir ve tekrar Iğdır’a getirerek hayatını kurtaran polislerle birlikte doğaya bırakırız” diye konuştu.

Özellikle Iğdır’da şehir merkezindeki ağaç ya da binaların yüksek yerlerinde yuva yapan gri balıkçılların sığ suda beslendiğini ifade eden Türkoğlu, “Uzun gagalarıyla balık veya kurbağaları yakalarlar. Balıkçıllar küçük memelileri ve kuşları da yiyebilirler” dedi.

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