Kargalar sandığımızdan daha akıllılar

Kargalar ve kuzgunlar, zeka ve bellekleri ile uzun süredir bilim insanlarının dikkatini çekiyor. Gerçekleştirilen birçok deneyde, kargaların problem çözme ve hayatta kalma anlarında verdikleri kararlar ile 7 yaşındaki bir çocuğu aratmadıkları keşfedildi.

Ontrava'nın haberine göre, bilim insanları önceki yıllarda yaptıkları deneylerle kargaların, hiçbir eğitim ve hazırlık gerekmeden akıllıca çözümler ile yiyeceklere ulaştıklarını gözlemlediler.

Kargaların zekalarını açıklayabilmek için genelde beyinlerinin vücutlarına oranla büyük olmalarından bahsedilir. Vanderbilt Üniversitesi tarafından yeni yayınlanan ve ilk kez yapılan bir araştırma, kuşlarda ve özellikle papağan ve kargalarda, beynin ön bölgesinde önemli bir nöron yoğunlaşması olduğunu belirtiyor. O kadar ki, bir kuşun fındık büyüklüğündeki beyninin pallium adı verilen ön bölümündeki toplam nöron sayısı, beyni bir limon büyüklüğünde olan makak maymununkinden fazla. Yani evrim kuşların beyinlerinin küçük ve işlevsel olmasını sağlamış.

Kargaların zekalarını ölçmek için ilk bilimsel deneyler, bir dala uzunca bir iple bir peynir parçası asarak başladı. Kargalar, çok hızlı kanat çırparak havada sabit duramadıklarından, peyniri uçarak yiyemiyorlardı. En fazla 30 saniye düşündükten sonra çözümü bulan kargalar, ipin bağlı olduğu dala konarak, gagası ile ipi yukarı çekiyor, sonra bir ayağı üzerinde dengede durarak, öbür ayağı ile çektiği ipin ucuna basıyordu. Gerisi, bu hareketi tekrarlayarak peyniri dalın üzerine alıp, yemeye kalmıştı.