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Yaşam

Karga 7 yaşındaki çocuktan akıllı

Kargalar 7 yaşındaki bir çocuk gibi düşünüyor ve gördükleri bir rengi bir yıl süreyle unutmuyorlar

27 Temmuz 2012 13:16

İngiliz bilim insanları kargaların en az 7 yaşındaki bir çocuk kadar akıllı olduğunu açıkladı.

Cambridge Üniversitesi’nde görevli uzmanların yaptığı incelemede kargaların beyin yaşını öğrenmek için bir deney yapıldı.

Deneyde kargalar farklı yaş gruplarından çocuklarla yarıştı.

7 yaşındaki çocuklar gibi düşünen kargalar, 8 yaşındaki çocukların ise gerisinde kaldı.

Daha önce yapılan başka bir araştırmada da kargaların çok iyi bir hafızasının bulunduğu ve gördükleri bir rengi bir yıl süreyle unutmadıkları ortaya çıkmıştı.

Japon bilim insanlarının yaptıkları bu araştırmada birinde yiyecek olan diğerinde olmayan iki çeşit kutunun kapaklarının renklerini öğrenen kargaların bunu en az 12 ay unutmadıklarını belirtti.

Deneyi yapmak için iki düzine kadar kargaya içi yiyecek dolu kırmızı ve yeşil kapaklı ve içleri boş olan sarı ve mavi kapaklı kutu tanıtıldı.

Kuşlar daha sonra gruplara ayrılarak, çeşitli zamanlarda yiyecek bulunan kutuları hatırlayıp hatırlayamadıkları denendi. Kutuların kapaklarını bir yıldır görmeyenler bile bu testten başarıyla geçti.

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