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Spor

Karesispor'un yeni transferi Lawal, Türkiye'ye gelerek takıma katıldı

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Ligi'nde ilk sezonunu geçirmeye hazırlanan Karesispor'un yeni transferlerinden Jery Smith'ten sonra Gani Lawal da Türkiye'ye gelerek takıma katıldı

07 Eylül 2017 16:36

Coşkun YAMAN / BALIKESİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Ligi\'nde ilk sezonunu geçirmeye hazırlanan Karesispor\'un yeni transferlerinden Jery Smith\'ten sonra Gani Lawal da Türkiye\'ye gelerek takıma katıldı.
Basketbol Şube Sorumlusu Talha Esen, İstanbul\'da havalimanında karşıladığı Lawal\'ı Kocaeli Kartepe kampına götürdü. Teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla tanışan Lawal, başarılı bir sezon dileğinde bulundu. ABD\'li oyuncu NBA\'de Phoneix Suns, Avrupa\'da Stelmet Zielona Gora, Virtus Roma, Olimpia Milano, Panathinaikos, ükemizde ise Trabzonspor formaları giydikten sonra son sezonu Cantu ve Dinamo Sassari\'de geçirdi. Lawal, Milano ile İtalya Ligi şampiyonluğu, Panathinaikos\'la da Yunanistan Kupası\'nı kazandı.
Lig öncesi ikinci sınavını Kartepe Basketbol Turnuvası\'nda veren Balıkesir temsilcisi, ilk maçında Bursaspor Durmazlar\'a 82-76 yenildikten sonra Ankara DSİ Spor\'u 81-74, İstanbul Beylikdüzü\'nü ise 79-74 yenmeyi başardı. Karesispor son maçında yarın TED Kolejliler\'le karşılaşacak. Maç Kartepe Spor Salonu\'nda saat 16.00\'da başlayacak. 

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