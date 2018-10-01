Karesispor'un Kick Bokscusu Çakırca dünya üçüncüsü oldu

Devrim DERİN / BALIKESİR,(DHA) -

Balıkesir\'in Karesi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Karesispor\'un Kick Bokscusu Sevcan Çakırca, İtalya\'da düzenlenen 2018 Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası\'nda üçüncü oldu.

İtalya’nın Venedik şehrinde, 64 ülkeden 2 bin 400\'ün üzerinde sporcunun katıldığı 2018 Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası\'nda, 48 kiloda Dünya üçüncülüğünü elde eden Karesisporlu Sevcan Çakırca ile Bosna Hersek’te düzenlenen Yıldız Kadınlar Balkan Şampiyonası’nda 69 kiloda Balkan üçüncüsü olan Karesisporlu Deryanur Karaduman, elde ettikleri başarılarını Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile paylaştı. Sporcular ile birlikte; Karesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp, Karesispor Müdürü Yahya Akduman, antrenörler Ender Yeşilyurt ve Kemal Kurt da ziyarette hazır bulundu.

Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nden bu yıl mezun olan Çakırca, haftada 9 antrenman yaparak turnuvalara hazırlandığını ve yoğun çalışmaları sayesinde milli takıma seçilmeyi hak ettiğini belirtti.

Milli sporcu olduğu ilk yılında dünya derecesi elde eden Sevcan Çakırca, geçen yıl Eylül ayından beri yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Türkiye\'de düzenlenen turnuvalarda önemli dereceler elde etmesi sonucunda Türkiye\'yi temsil etme hakkı elde eden Çakırca, ulusal, uluslararası ve dünya şampiyonalarında, Karesispor forması ile kürsüye çıktı.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hem okuyup hem de büyük başarı elde eden sporcularımızı tebrik ederek, sporcular Sevcan Çakırca ve Deryanur Karaduman\'a çeşitli hediyeler verdi.

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