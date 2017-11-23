Karesispor'dan hakeme esprili eleştiri

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Basketbol Ligi\'nde Türk Telekom\'a evinde 78-71 yenilerek 10 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyetle Play-Off hattının dışında kalan Karesispor\'da maç sonrası hakeme sosyal medya kanalıyla ilginç bir gönderme yapıldı. Kulübün resmi twitter hesabı, mücadelenin ardından yönetimiyle eleştirdikleri hakemlerden İbrahim Altıntaş\'ın fotoğrafını paylaştı.

Altıntaş\'ı maçta oynayan basketbolculardan biri gibi göstererek fotoğrafın üzerine MVP (En değerli oyuncu) yazan Karesi, hakemin istatistiklerini de 3 sportmenlik dışı faul, 15 tartışmalı karar, 3 teknik faul olarak gösterdi. Karesispor\'un resmi hesabı, fotoğrafla ilgili, \"Türk Telekom maçımızda eşsiz performansı ile karşılaşmanın MVP\'si İbrahim Altıntaş oldu!!!\" mesajını yazdı. Maç sonrası Karesispor Antrenörü Fahri Güler de, \"Hakemlerle ilgili konuşursam ceza yerim\" açıklamasını yaptı.

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