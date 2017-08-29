Karesispor, Zafer Kupası'nda mücadele edecek

İZMİR, (DHA)- TARİHİNDE ilk kez mücadele edeceği Türkiye Basketbol Ligi\'nde yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Balıkesir temsilcisi Karesispor, Afyonkarahisar\'da yarın başlayacak Zafer Kupası\'nda mücadele edecek.

Karesispor, turnuvadaki ilk sınavında Yalova Group Belediyespor\'la karşılaşacak. Afyon Atatürk Spor Salonu\'ndaki maç saat 17.00\'de başlayacak. Balıkesir ekibi, perşembe günü ise aynı saatte ev sahibi Afyon Belediyespor\'la oynayacak. Karesispor, lig öncesi NBA patentli yıldız Gani Lawal\'ı transfer etmişti.





