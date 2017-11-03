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Spor

Karesispor, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne konuk oluyor

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde antrenör Gökhan Taştimur'la yollarını ayırdıktan sonra son 2 maçını kazanarak Play-Off hattına yerleşen Karesispor, yarın Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak

03 Kasım 2017 14:03

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Basketbol Ligi\'nde antrenör Gökhan Taştimur\'la yollarını ayırdıktan sonra son 2 maçını kazanarak Play-Off hattına yerleşen Karesispor, yarın Bahçeşehir Koleji\'ne konuk olacak. Caferağa Spor Salonu\'ndaki karşılaşma saat 14.00\'te başlayacak.
Üst üste alınan 5 yenilgi sonrası Antrenör Mete Babaoğlu\'nun istifa ettiği Petkimspor da, saat 15.00\'te Enka Spor Salonu\'nda oynayacağı Samsun BŞB Anakent maçıyla moral bulmaya çalışacak.
Play-Off hattını kovalayan Akhisar Belediyespor ise saat 17.00\'de Antalyaspor deplasmanına çıkacak.

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