Karesispor, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne konuk oluyor

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Basketbol Ligi\'nde antrenör Gökhan Taştimur\'la yollarını ayırdıktan sonra son 2 maçını kazanarak Play-Off hattına yerleşen Karesispor, yarın Bahçeşehir Koleji\'ne konuk olacak. Caferağa Spor Salonu\'ndaki karşılaşma saat 14.00\'te başlayacak.

Üst üste alınan 5 yenilgi sonrası Antrenör Mete Babaoğlu\'nun istifa ettiği Petkimspor da, saat 15.00\'te Enka Spor Salonu\'nda oynayacağı Samsun BŞB Anakent maçıyla moral bulmaya çalışacak.

Play-Off hattını kovalayan Akhisar Belediyespor ise saat 17.00\'de Antalyaspor deplasmanına çıkacak.