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Karesi'de şehit isimleri parklarda yaşayacak

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in merkez Karesi ilçesi Belediye Meclisi toplantısında, şehitlerin isimlerinin parklara verilmesi kararlaştırıldı

05 Eylül 2018 20:12

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in merkez Karesi ilçesi Belediye Meclisi toplantısında, şehitlerin isimlerinin parklara verilmesi kararlaştırıldı.
Karesi Belediyesi\'nin Eylül ayı Meclis toplantısı dün akşam Belediye Başkanı AK Parti\'li Yücel Yılmaz başkanlığında, Belediye Meclis Salonu\'nda gerçekleştirildi. Terör örgütlerine yönelik sürdürülen operasyonlarda şehit düşen askerlerin isimlerinin ilçedeki parklara verildiği toplantıya, Şehit Piyade Er Orhan Faruk Baytekin, Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu ve Şehit Astsubay Cemil Erkek\'in aileleri de katıldı.
Şehit Piyade Er Orhan Faruk Baytekin\'in ismi Toygar Mahallesi Serçe Sokak\'ta bulunan parka verilirken; Kayabey Mahallesi Başsinlik Sokak\'taki parka Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu\'nun, Paşaalanı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 229. Sokak\'taki parka ise Şehit Astsubay Cemil Erkek\'in ismi verildi.
CHP ve MHP\'li meclis üyeleriyle birlikte şehit ailelerine Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye eden Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, \"Onlar yalnızca sizin evlatlarınız değil artık. Onlar bizim, bu halkın evlatlarıdır. Anılarını yaşatmak da hepimizin görevidir. 3 kahraman şehidimizin anısı bundan sonra parklarımızda yaşayacak. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum\" dedi.

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