Karesi'de doğuma hazırlık kursuna katılan anne adaylarına sertifika

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in merkez Karesi Belediyesi\'nin ödüllü projeleri arasında yer alan \'Bilinçli Anneler Karesi\'de\' projesinde, doğum hazırlık kursuna katılan 226 anne adayı sertifikalarını aldı.

Karesi Belediyesi\'nin 1 Nisan 2017 tarihinde başlayan \'Bilinçli Anneler Karesi\'de\' projesi kapsamında, Karesi Kent Konseyi Kadın Sağlık ve Eğitim grubu, Balıkesir Üniversitesi ve Karesi Toplum Sağlığı Merkezi işbirliğiyle Karesi AVM\'de düzenlenen \'Doğuma hazırlık\' kursuna 7 dönem de toplam 226 anne adayı katıldı. Kurslarda anne adayları sağlıklı bir gebelik geçirebilmeleri amacıyla gebelikte meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, günlük yaşam, beslenme, anne ve çocuk sağlığı gibi birçok eğitimle doğuma hazırlandı. Kursu tamamlayan 226 anne adayı için sertifikalarını alma töreni düzenlendi.

Törene, Balıkesir Milletvekili ve AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Yavuz Subaşı, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve eşi Mehtap Yılmaz, Karesi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Malik Doğan, Balıkesir Üniversitesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Filiz Aslantekin Özçoban ve anne adayları katıldı. Doğuma hazırlık kurslarında 7 dönem boyunca 226 anne adayının eğitimleri tamamlanarak katılım belgeleri verildi. Eğitimlere katılarak doğum yapan anneler de evlerinde ziyaret edilerek, bilgilendirmelere devam edildi.

\'TOPLUMUN HER ANINDA YANINDAYIZ\'

Toplumda değişim ve dönüşümünün “kadınla” başladığına işaret eden Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kadının eğitimliyse, mutluysa, huzurluysa toplumun, huzurlu, mutlu ve eğitimli olduğunu belirtti. Kursiyerlerin güzel bir eğitim sürecinden geçtiğine inandığını ifade ederek, anne ve babalara hitap eden Başkan Yücel Yılmaz, \"Doğum öncesi doğum anı ve doğum sonrası aslında hayat burada başlıyor. İyi bir süreç geçiren annelerin çocukları daha sağlıklı daha mutlu olacaklarına inanıyoruz. Verilen eğitimlerin dönüşlerini de belediye olarak yakından takip ediyoruz ve her doğan çocuğun yanında olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın doğumlarında nikahlarında ve en üzüntülü oldukları anlarda da yanlarında olalım istiyoruz. Bu projede emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum\" dedi.

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