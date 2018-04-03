Karesi Belediye Başkanı Yılmaz: CHP asparagas siyaset yapıyor

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR\'de, CHP Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın’ın ‘Oy vermeyen yerlere hizmet gitmiyor’ iddialarına, Karesi Belediye Başkanı AK Parti\'li Yücel Yılmaz, “CHP asparagas siyaset yapıyor” sözleriyle yanıt verdi. Yılmaz, çoğunlukla Alevilerin oturduğu Yayalacık ve Deliktaş mahallelerine yapılan hizmetleri anlattı.

Karesi Belediye Başkanı Yılmaz, basın toplantısı düzenleyerek, göreve yeni seçilen CHP İlçe Başkanı Yalçın\'ın, Karesi\'nin Yaylacık ve Deliklitaş mahallelerine yönelik belediye hizmetleriyle ilgili iddialarına yanıt verdi. Herkese, her hizmeti eşit götürmek için mücadele eden ekip olduklarından bahseden Başkan Yılmaz, CHP’li Yalçın’ın Karesi Kent Konseyi üyesi olduğunu ve yapılan hizmetlerden haberi bulunduğunu söyledi. Yılmaz, “CHP asparagas siyaset yapıyor. Kendisi, demokrasi ve katılımcılığa ne kadar çok önem verdiğimizi bilen bir insan. Oradaki vatandaşlarımız bizlerle beraber hareket ediyor. 4 yıldır biz o bölgemizle yakından ilgileniyoruz. Bir diğer Türkmen köyü olan Kabakdere Mahallemizde yaklaşık 35 bin metrekare kilit parke taşı döşedik. Muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Hiçbir köyümüzle sıkıntımız yok. Balıkesir büyükşehir oldu. Biz 10 yılların eksikliklerini kırsal mahallelerimizde tamamlamaya çalışıyoruz. Hazine arazilerine yapılan evlere hizmet götürmekte sıkıntılar yaşıyoruz. Bu konuda da çözümler üretiyoruz. Allah\'ıma şükrediyorum, göreve geldiğimiz günden buyana tüm mahallerimize eşit davranarak, 10 binlerce metrekare taş döşedik\" diye konuştu.

Toplantıda, Karesi Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerle ilgili fotoğraflar paylaşıldı.



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