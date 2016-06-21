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Yaşam

Karesi Belediye Başkanı da makam odasını kedilere açtı

Çanakkale Belediye Başkanı da odasını kedi dostuna açmıştı

21 Haziran 2016 01:23

Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan'ın, sahiplendiği sokak kedisine makam odasını açmasından sonra aynı haber Balıkesir’den de geldi. Balıkesir Hayvanları Doğayı Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Belkıs Biçer, sıcak havalar nedeniyle ‘Bir kap su’ etkinliği yapmak için Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’dan talepte bulunmak vesilesiyle belediye ziyaretinde, başkanın makam odasında iki tane yavru kedi bulunduğunu fotoğraflarıyla birlikte sosyal medya hesabından paylaştı.

Ajanimo’nun haberine göre, Belkıs Biçer iletisinde şunları yazdı:

 “Başkanlık makamında barınaktan alınmış iki tane kedicik gördüm gözlerime inanamadım. Karesi Belediyesi binası
içerisinde başkan ve başkan yardımcılarının makamlarını rahatlıkla dolaşıyorlar. Sayın Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bey, makamında kedicikler için oda ayırtmış, mamaları, kumları odanın içerisinde… Sevgili başkan yardımcısı Mürsel Sabancı beyin kollarının arasında sevgiyle şefkatle bütünleşmişler.. Buradan karesi Belediye Başkanı sayın Yücel Yılmaz’a belediye başkan yardımcılarından Mürsel Sabancı başkanıma kucak dolusu saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum……Bütün belediye başkanlarına örnek olsun….”

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