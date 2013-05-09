Kareografından Michael Jackson'a taciz suçlaması

Britney Spears, NSYNC, Usher ve Pink dahil pop müzik sektöründeki ünlü isimlerle çalışmış olan kareograf Wade Robson, Michael Jackson'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddiaa etti. Robson, 2005 yılında görülen Jackson’ın cinsel taciz davasında şahitlik etmiş ve Michael’ın kendisini taciz ettiğini reddetmişti. Robson, cinsel istismar gerekçesiyle Michael Jackson mirasından para talebinde bulunuyor.

Öte yandan Michael Jackson’ın ölümüyle ilgili bilinmeyen ayrıntılar ortaya çıktı. Popun kralı olarak anılan Jackson’ın yeni açıklanan otopsi raporunda, dudaklarına, kaşı ve kafatasına dövme yaptırdığı ortaya çıktı. Los Angeles’taki bir mahkemede okunan rapora göre, Jackson dudaklarına renkli görünmesi için pembe dövme yaptırdı. Kafatasına ise kullandığı perukların izlerini yok edecek şekilde siyah dövme yaptırdı. Kaşlarını da siyah dövmeyle şekillendiren Jackson’ın deri rengini açtırdığına ilişkin spekülasyonlar ise yalanlandı.