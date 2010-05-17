'Karekod' sistemi kitlendi

T24- Muayene olduktan sonra ilaçlarını almak için bu sabah eczanelere giden vatandaşların büyük bölümünün sisteme girişlerde aksaklık olması nedeniyle ilaçlarını alamadığı öğrenildi. İlerleyen saatlerde ise sistem tamamen kilitlenince, birçok hastanın ilaçlarını, ücretini ödeyerek almak zorunda kaldığı bildirildi.



Radikal gazetesinin haberine göre, Konya Numune Hastanesi karşısında faaliyet gösteren bir eczanenin sahibi Ahmet Çetinkaya, sabah saatlerinde sistemin yarım saat kadar çalıştığını sonra kilitlendiğini belirtti. Üzerinde ''karekod'' bulunan ve ''ITS kaydı yapılmıştır'' ibaresi bulunan birçok ilacın, sisteme girdiklerinde kaydının yapılmadığını gördüklerini ifade eden Çetinkaya, ''İlacın üzerinde karekod olduğu için eski sistemle de giriş yapamıyoruz. Ama karekodlu ilacın sisteme ITS kaydı da yapılmadığı için bu ilacı hiç veremiyoruz. Zaten bir süre sonra sistem tamamen kilitlendi, hastaları ilaç veremeden geri çeviriyoruz'' diye konuştu.



"Uyarılarımızı dikkate almadılar"



Konya Eczacılar Odası Başkanı Tevfik Göçer ise uygulamanın ilk gününün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle nöbetçi eczanelerde yoğunluk yaşanmadığını söyledi.



Buna karşın haftanın ilk günü tüm eczanelerin açılmasıyla sistemin tıkandığını belirten Göçer, şunları dedi:



''Pazar günü ülke genelinde 600 civarında eczane faaliyette olduğu için sorun yaşanmadı ama bugün 24 bin eczacı sisteme girmeye çalışınca sistem kilitlendi. Sistemin kilitleneceğini daha önce söylemiştik ama uyarılarımızı dikkate almadılar. Hep 'sistem hazır' deniyordu ancak hazır olmadığı görüldü. Karekodlu ilaçların yüzde 70'i sisteme kayıtlı gözükmüyor. Öyle olunca sistem tıkalı olmasa bile bu karekodlu ilaçları hastaya veremiyoruz, verme şansımız yok. Burada hastalar mağdur oluyor, eczacılar sıkıntı yaşıyor. Bazı acil hastalar geliyor ama onlara da ilaç veremiyoruz. Ücretiyle almak istediğinde 30-40 liralık fatura çıkınca alamıyor.''



Göçer, ülke genelindeki 24 bin eczacının bu sistemi kullanmak zorunda olduğunu vurgulayarak, acil olarak sorunun çözülmesini beklediklerini söyledi.

"Kaos başladı"



Tüm Eczacı İşverenler Sendikası(TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Sağlık Bakanlığı'nca uygulamaya başlayan İlaç Takip Sistemi(İTS)'nde bugün itibariyle, 24 bin eczanenin sisteme girmesiyle birlikte aksaklıkların başladığını belirtti. Saydan, sabah saatlerinden itibaren çalışmayan İTS yüzünden yurttaşların ilaçlarını alamazken, gerekli hazırlıklar tamamlanmadan sistemin devreye girmesiyle ilaç veremediği için hastasıyla karşı karşıya gelen eczacıların da mağdur olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı bu uygulamayı ertelemeli



İlaç hizmetine ve ilaçlara ulaşmaya eczacıların engel olmadığını ifade eden Saydan açıklamasında, "Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde bulunan İTS birimi aracılığı ile yaşanan tüm sorunları görmezden gelerek sadece "ilaçları sisteme kaydedin" emri yayınlamak yerine, akılcı ve mantıklı çözümler üretmeye ve söz konusu mağduriyetleri ivedilikle çözmek için uygulamayı ertelemeye çağırıyoruz" dedi.