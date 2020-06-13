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Dünya

Kareem Abdul-Jabbar'ın oğlu, "komşusunu bıçakladığı" iddiasıyla gözaltına alındı

13 Haziran 2020 08:10

T24 Dış Haberler

NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar'ın oğlu, komşusunu bıçakladığı iddiasıyla ABD'nin California eyaletinde gözaltına alındı. 

Adam Abdul-Jabbar'a "ölümcül silahla darp" suçlaması yöneltiliyor. 

CNN'in aktardığına göre Orange Bölgesi Şerif Departmanı'ndan memurlar salı akşamı saat 22.00'da yapılan bir ihbar üzerine olay yerine gitti. 

Kayıtlara göre Abdul-Jabbar, olay yerine giden memurlar tarafından gözaltına kalındı ve vücudunda çeşitli yaralar bulunan komşu hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, komşunun yaralarının ölümcül olmadığını söyledi.

Abdul-Jabbar, 25 bin dolarlık kefaleti ödenince serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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