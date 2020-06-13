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Spor

'Kareem Abdul-Jabbar'ın oğlu komşusunu bıçakladı' iddiası

13 Haziran 2020 23:42

NBA'in efsanevi isimlerinden, tüm zamanların en skorer oyuncusu Kareem Abdul-Jabbar'ın beş çocuğundan en küçüğü olan Adam Abdul-Jabbar komşusunu bıçakladığı iddia edildi.

28 yaşındaki Adam, geçen salı gecesi meydana gelen olaydan sonra öldürücü bir silahla saldırıda bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındı. TMZ'nin haberine göre Adam Abdul-Jabbar, 25 bin dolar kefalet ile çarşamba günü serbest bırakıldı.

Orange County Şerifliği'nden bir yetkilinin açıklamasına göre birkaç bıçak darbesi alan ancak hafif yaralarla saldırıyı atlatan şahıs kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Salı gecesi saat 22.00 sularında gelen ihbarla harekete geçen polis Adam Abdul-Jabbar'ı gözaltına aldı.

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