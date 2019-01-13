Kardiyoloji uzmanı Kınıkoğlu: Cahil insanlar vegan olamaz

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Murat Kınıkoğlu, kültürlü insanların veganlığı daha iyi anladığını söylerken “Cahil insanlar vegan olmazlar, olamazlar” dedi.

Bitkisel beslenmeyle kalp hastalığından korunabileceğini öğrenen, 4.5 yıldır vegan beslenen Kınıkoğlu, Hürriyet’e konuştu.

“Dayım ve iki abim kalp krizi geçirdi. Annemin kalbi büyümüştü. Ablamda yüksek tansiyon vardı. Bir abimin kalp damarları tıkandı ve stent takıldı. Sağlık sorunları nedeniyle başladım. Ama sonra etik öne çıktı” diyerek vegan beslenmeye nasıl başladığını anlatan Kınıkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Entelektüel seviyesi yüksek, kültürlü insanlar veganlığın felsefesini, bitkisel beslenmeyi daha iyi anlıyor. Cahil insanlar vegan olmazlar, olamazlar. İnternete kısa kısa videolar koyuyorum, bana kızanların kurdukları cümlelere baktığınızda eğitim seviyelerinin düşük olduğunu anlıyorsunuz. “Murat Bey, şu bilimsel çalışmada da sizin dediğinizin aksi var” diyemiyorlar. Veganlar yalnız bizim ülkede değil, tüm dünyada okumuş, kültürlü insanlardır.”

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