Kardiyaloglar tam gün yasasına karşı

Binlerce kardiyolog İstanbul'da bir araya gelerek tam gün yasasına ve kardiyolog azlığı nedeniyle eğitimin 6 yıldan 4 yıla çekilmesine karşı çıktılar.



4 bin kalp doktorunun bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katıldığı Kardiyoloji Kongresi'nde, Türkiye'deki birincil ölüm sebeplerinden sayılan kalp hastalıklarıyla ilgili gelişmelerin tartışılması beklenirken konu "Tam Gün Yasası" üzerindeki tartışmada yoğunlaşıldı.



Uzmanlık dernekleri de gazetelere sayfa sayfa verdikleri ilanlarla sık sık bu yasaya karşı çıktıklarını göstermişlerdi.



Kasım ayında yasalaşması beklenen tam gün tasarısı, doktorların tüm gün hastanede mesai harcamalarını gerektiriyor.



Performansa dayalı sistem uyarınca baktıkları hasta başına ücretlendirilecek olan doktorlar böylece eğitim ve araştırmalara zaman ayıramayacak hale gelecek.



Kardiyologların diğer bir sıkıntısı ise kişi başına düşen kardiyolog sayısını azlığı... 70 milyon nüfusa 2 bin kardiyolog düşüyor. Buna çözüm bulmak amacıyla hükümet, kardiyolog eğitimlerini 6 yıldan 4 yıla düşürmek istiyor. Ancak kardiyologlar buna şiddetle karşı çıkıyor.



Bunun nedeni ise bir kardiyolog yetişebilmesi için minimum 5 yıl gerekmesi. Dünyada 4 yılda kardiyolog yetiştiren başka bir ülke bulunmuyor. Aksine Avrupa'da eğitim en az 7 yıl sürüyor. Bu süreyi doldurmadan hiçbir doktora anjiyo yapma izni verilmiyor.