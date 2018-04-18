Kardinal: Müslümanlara da ayin yaptım

İtalya’nın başkenti Roma’da Katolik Kilisesi’ne bağlı bir üniversitede “şeytan çıkarma” kursu düzenleniyor. Kursun açılış dersini veren Arnavut kardinal Ernest Simoni, cep telefonuyla da şeytan çıkarma ayinleri yaptığını ve Müslümanların da şeytan çıkarma için kendisine başvurduğunu söyledi.

21 Nisan’a dek sürecek kursa, 51 ülkeden 250’nin üzerinde rahip katılıyor. Simoni, “Her gün cep telefonuyla 4-5 şeytan çıkarma ayini yapıyorum. Müslümanlara da şeytan çıkarma ayini yaptım. Beni tanıyorlardı ve rica ettiler” dedi. “Müslümanların bu ayinden sonra din değiştirip değiştirmediği” sorusuna ise Simoni, “Hayır, Müslüman kaldılar” diye yanıt verdi.

Kursu organize eden Sacerdos Enstitüsü’nden Rahip Jose Enrique Oyarzun da “yalanın babası” diye nitelediği şeytanın günümüzde internet ve sosyal ağlar sayesinde daha çok rağbet gördüğünü anlattı. Kursun devamında, pedofili, Afrika büyüleri, Latin Amerika’daki tarikatların kültleri de ele alınacak.