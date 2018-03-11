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Dünya
Deutsche Welle

Kardinal Karl Lehmann hayatını kaybetti

Alman Piskoposlar Konferansı'nın uzun süre başkanlığını üstlenen ve Almanya'nın önemli din adamlarından biri olan Kardinal Karl Lehmann yaşamını yitirdi.

11 Mart 2018 22:10

1987-2008 yılları arasında Alman Piskoposlar Konferansı 'nın başkanlığını yürütmüş olan Mainz eski piskoposu Karl Lehmann, 81 yaşında hayatını kaybetti. Lehmann Eylül 2017'de beyin kanaması geçirmişti. Lehmann 21 Mart'ta düzenlenecek törenle Mainz'da toprağa verilecek.

1962-1965 yılları arasında Vatikan Ruhani Meclisi üyeliği yapan Lehmann, kiliselerin toplumu kucaklayan ve insanların gereksinimlerine yanıtlar bulan kurumlar olması gerektiğini savunuyordu.

Lehmann Almanya'da yaşayan Müslümanlar hakkında yaptığı açıklamalarla tanınıyordu. 2004 yılında Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a konuşan Lehmann, "Müslümanlarla diyalogda yeri geldiğinde onlar açısından sıkıntı yaratabilecek bazı konuları dile getirmekten kaçınmamalı, yeri geldiğinde eleştirel bir duruş da sergilemeliyiz. Özellikle İslam'ın insan hakları ile çağdaş ve özgürlükçü devlet gibi konulara bakışı üzerinde durmaktan kaçınmamalıyız" diye konuşmuştu.

Lehmann birçok siyasetçi, sanatçı ve hâkimle de güçlü bir diyaloğa sahipti.

Lehmann'ın 70'inci doğum günü vesilesiyle kendisi hakkında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel ise "Siyasetçilerin Lehmann'ın kurduğu köprüler sayesinde farklı taraflarla diyalog içinde kalması çok önemli. Bu hem siyasete hem de insan olarak siyasetçilere iyi gelecektir" demişti.

Merkel, Lehmann'ın ölümünün ardından yaptığı açıklamada ise "Kardinal Lehmann'ın aramızdan ayrılışı beni çok üzdü. Uzun yıllar boyunca kendisiyle yaptığımız verimli sohbetleri ve karşılaşmalarımızı bugün derin bir minnetle anıyorum. Lehmann zekası ve din konusundaki bilgisiyle insanları kendine hayran bırakan ancak hiçbir zaman samimiyetini kaybetmeyen biriydi" dedi.

Christoph Strack

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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