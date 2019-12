-''KARDEŞLİK DEDİKÇE NİFAK TOHUMLARI EKİYORLAR'' AĞRI (A.A)- 28.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Biz kardeşlik dedikçe, biz birlik, beraberlik dedikçe, biz hukuk dedikçe birileri nifak tohumları ekmenin gayreti içine giriyor'' dedi. Başbakan Erdoğan, Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün açılışını yaptıkları 41 tesis ve eser hakkında bilgi verdi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne bir yeni fakülte binası daha kazandırıldığını belirten Erdoğan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasını bugün açtıklarını söyledi. 32 milyon TL yatırımla tamamlanan yeni havaalanı pistinin hizmete açıldığını bildiren Başbakan Erdoğan, Doğubeyazıd–Iğdır arasında 23 kilometre bölünmüş yolu resmi olarak açtıklarını ifade etti. Erdoğan, tesis ve eserlerin yapımında katkısı olan işadamı İbrahim Çeçen'e, ilgili bakan ve bürokratlara, mühendis ve işçilere teşekkür etti. Bugün, eğitim alanında da önemli açılışlar gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdoğan, 1 fen lisesini, 1 kız meslek lisesini, 3 anaokulu ve 15 ilköğretim okulunu, TOKİ tarafından inşa edilen, Diyadin'de 200 öğrencilik pansiyonu, Doğubeyazıd'da 100 öğrencilik pansiyon ve spor salonunu hizmete açtıklarını dile getirdi. Toplamda, Ağrı ve ilçelerine 239 derslik, 700 kişilik pansiyon, 13 lojman ve 1 spor salonu kazandırdıklarını anlatan Başbakan Erdoğan, ''Bugünkü açılışla, TOKİ tarafından yaptırılan, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze ait 4 sevgi evini açıyoruz. Evini Yapana Yardım kapsamında 202 konutun açılışını gerçekleştiriyoruz. Diyadin'e bir semt sahası, Hamur Belediyesi'ne bir hizmet binasını yine bugün bu törenle hizmete alıyoruz. İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan yarı olimpik yüzme havuzunu, yol yapım çalışmalarını; DSİ tarafından tamamlanan çalışmaları, Ağrı Organize Sanayi Bölgesi altyapı hizmetlerini de bu törenle açıyoruz. Son olarak, Ağrı Belediyemizin hizmetlerini de, semt pazarlarını, üst geçit ve köprüleri, yol çalışmalarını da bugün açıyoruz'' dedi. -''TÜRKİYE KARDEŞLİKLE BÜYÜYECEK''- Havaalanıyla, yeni pistiyle, Ankara'dan, İstanbul'dan kalkan uçaklarla, modern, bölünmüş yollarıyla, ilçe yolları, köy yollarıyla AK Parti hükümetinin Ağrı'da ulaşım mazeretini ortadan kaldırdığını belirten Erdoğan, yıllarca ihmal edilen ve yıllarca çivi çakılmayan Ağrı'nın ellerinden tuttuklarını ve yeniden ayağa kaldırdıklarını ifade etti. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Geliyorum ikinci meseleye... Bir şehre turist gelmesi için, özel sektör yatırımı gelmesi için, yolun yanında, o şehirde huzur olacak, güvenlik olacak, istikrar olacak. İşte burada direnenler var. Ağrı'ya turist gelmesin, Ağrı'ya yatırım gelmesin, Ağrı zenginleşmesin, Ağrı'nın esnafı, çiftçisi kazanmasın diye ayak diretenler var. Ağrı'nın imajı değişmesin, huzur, istikrar, emniyet şu güzel Ağrı'ya hakim olmasın, yoksulluk devam etsin diye çaba harcayanlar var. Üniversiteden rahatsız oluyorlar, bölünmüş yollardan rahatsız oluyorlar, açtığımız okullardan rahatsız oluyorlar, spor tesislerinden, hizmet binalarından rahatsız oluyorlar. Merhum Ahmede Hani'nin o muhteşem eserini Kürtçe ve Türkçe bastığımız için, hem de Kültür Bakanlığı eliyle bastığımız için rahatsız oluyorlar. TRT ŞEŞ'ten rahatsız oluyorlar, üniversitelerde enstitülerden rahatsız oluyorlar, Olağanüstü Halin kalkmasından rahatsız oluyorlar, demokrasinin ileri standartlara ulaşmasından rahatsız oluyor, bunu hazmedemiyorlar. Batman'a 69 farklı eseri açmak için gidiyoruz, vatandaş törene katılmasın diye baskı yapıyor, vatandaşı tehdit ediyorlar. Biz kardeşlik dedikçe, biz birlik, beraberlik dedikçe, biz hukuk dedikçe birileri nifak tohumları ekmenin gayreti içine giriyor. Kimse kusura bakmasın, benim Ağrı'daki vatandaşım, tıpkı İstanbul'daki, tıpkı Ankara'daki, tıpkı İzmir'deki, tıpkı diğer 80 vilayetteki vatandaşım gibi her şeyi görüyor, her şeyi çok iyi değerlendiriyor.'' Bu ülkede kimlerin demokrasi için, özgürlük için, hak ve hukuk için çabaladığını, kimlerin çatışmadan, kandan medet umduğunu halkın artık çok iyi gördüğünü, bildiğini vurgulayan Erdoğan, ''Ve şunu da söylüyorum; benim 81 vilayetteki vatandaşlarım, artık kimlerin kimlerle işbirliği yaptığını, kimlerin kimlerle ortak iş tuttuğunu, ne tür kirli tezgahların birlikte hazırlandığını da görüyor ve biliyor. Bizim dilimiz her zaman samimiyetin dili oldu. Biz Ağrı'da farklı, Muğla'da farklı konuşanlardan olmadık. Biz maskeler ardına gizlenenlerden, doğuda konuşup, batıda çark edenlerden, tahrik siyasetiyle, istismar siyasetiyle rant sağlamaya çalışanlardan olmadık'' dedi.