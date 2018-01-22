Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik olarak düzenlediği 'Zeytin Dalı' harekâtı 3. gününe girdi. Operasyonun durdurulmasını isteyen endikacılari siyasi partiler ve demokrasi güçleri, "Kardeşlik bombalanıyor, ekmek küçülüyor" dedi. Bombaların halkların krdeşliğine atıldığı belirtilen açıklamalarda, savaşa hak gasbı ve yoksulluk olarak emekçilere öderileceği uyarısı yapıldı.

Evrensel'de yer alan haber aynen şöyle:

Sermaye medyasının tüm gazeteleri milliyetçilik yarışına girerken bugün bu dalda birinciliği Posta gazetesi elde etti. Doğan Holding’e bağlı gazete operasyonda kullanılan uçak, tank, asker ve cihatçılardan bir kolaj yaparak “Türk milleti ile kimse baş edemez” dedi. Üst başlıkta ise “Mehmetçik Afrin’e girdi, jetlerimiz yine bomba yağdırdı, PYD’li teröristler kaçacak delik arıyor” denildi.

Doğan Holding’e bağlı bir başka gazete Hürriyet, “Kahramanlar Afrin’de” manşetini atarken Erdoğan’ın “Ezer geçeriz” sözlerini sürmanşete taşıdı. Erdoğan bu ifadeyi savaşa tepki gösterenlere gözdağı olarak söylemişti.

Yıldırım'ın talimatları etkili olmuş

Habertürk, “Tüm terör örgütleri temizlenecek” manşetini atarken haberde dün Başbakan Binali Yıldırım’ın medya temsilcilerine verdiği 15 maddelik talimatın etkili olduğu görüldü. Yıldırım’ın vurguladığı gibi harekatta yüzde 70 yerli silah kullanıldığı öne çıkarıldı.

Sözcü, “Balyoz gibi tepelerine indiğimiz hava harekatından sonra karadan da girdik” sürmanşetini attı. Manşetinde ise Binali Yıldırım’la yapılan toplantı vardı. Sözcü, Yıldırım’ın “Suriye rejimi ile Moskova üzerinden görüşüyoruz” ifadesini manşetine taşıdı. Aydınlık da aynı yöntemi izledi ve ilgili soruyu kendi muhabirlerinin sorduğunu vurguladı.

İktidar medyasında afrin

İktidar medyasında Sabah, “Hedef Afrin’e huzur koridoru” manşetini attı. Yeni Şafak, “Adım adım temizlik”, Türkiye, “İlk hedef güvenli bölge”, Star, “Kaçıyorlar” manşetleriyle okurlarının karşısına çıktı.

Cumhuriyet, “Yüksek gerilim” diyerek harekatla birlikte ortaya çıkan gerginlikleri aktardı: “Afrin harekatı ikinci gününde. Erdoğan, ‘Harekata karşı sokağa çıkan bedel öder’ dedi. Fransa, BM’yi acil toplantıya çağırdı. Sosyal medyada harekat karşıtı açıklamalara soruşturma açılıyor.”

BirGün, “İkinci günde kara harekatı” manşetini attı. Yurt, “CHP’den tam destek” diyerek ana muhalefet partisinin Afrin operasyonu karşısındaki tutumunu yansıttı.

Evrensel, barış gazeteciliğini sürdürüyor

“Kardeşlik bombalanıyor, ekmek küçülüyor” ifadesiyle Afrin operasyonuna tepki gösteren emekçilerin, sendikacıların, siyasi partilerin ve demokrasi güçlerinin seslerini yansıttı. Haberde savaşın emekçilere hak gasbı ve yoksulluk olarak döneceği vurgulandı.

Özgürlükçü Demokrasi ise “Efrîn direnişi” manşetini attı. “Harekatta çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği”, “Antakya ve Kilis sınırındaki çatışmalarda TSK-ÖSO’nun kayıplar verdiği” iddia edildi.