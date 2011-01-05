'Kardeşliğin haritasını çiziyoruz'

T24

Varsın dalgasını geçsin



Rahatsız aynaya baksın





BDP sorunun var ettiği





Çözülmesin diye kışkırtıyor





BDP Kürt temsilcisi değil



Haritayı farklı boyamayız



Erdoğan, partisinin dünkü Meclis grubunda, “Birileri gibi Türkiye haritasını farklı renklere boyamanın değil, tam tersine birliği, bütünlüğü resmetmenin gayreti içindeyiz” dedi. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Benim sıkça tekrarladığım ve en son da MGK bildirisinde yer alan -ki birilerini bu çok rahatsız etti- fakat ne kadar rahatsız ederse etsin, biz inandığımızı söylemeye devam edeceğiz. Çünkü biz yola çıkarken, ‘etnik, bölgesel, dinsel milliyetçilik yapmayacağız’ dedik. Ülkemizde bir çok etnik unsur var. Biz, bunları zenginlik olarak gördük. Hep söyledik, bazıları bununla kendisine göre dalgasını geçti. Varsın geçsin.Bugün gene aynı şeyi söylüyoruz. Bunun kimseyi rahatsız etmemesi lazım. Birileri rahatsız olursa aynaya baksınlar ama ben inanıyorum ki milletimin kahir ekseriyeti bu kavramdan rahatsız olmuyor. Biz ne şiş yansın ne kebap diyenlerden değiliz. Doğu’ya ayrı, Batı’ya ayrı, Kuzey’e ayrı, Güney’e ayrı bir dille konuşanlardan değiliz, asla olmayacağız.Onlar istismardan medet umuyor. Biz yapmanın, onarmanın, tamir etmenin, telafi etmenin mücadelesini verirken birileri bozmanın, kırmanın, tahrip etmenin, kışkırtmanın mücadelesini veriyor. BDP, sorunun var ettiği, sorunun ortaya çıkardığı bir siyasi yapıdır aslında. Sorunun çözümünden de hazzetmeyecek, bunu kabullenmeyecek. Çünkü sorun çözüldüğü anda, biliyor ki oy noktasında bitmiştir.Sorun çözüldükçe istismar vasıtalarının kaybolduğunu gören BDP, sorunun çözülmemesi için elinden gelen kışkırtmayı ortaya koymaktadır. BDP’nin attığı adımlar, ne hak arayışıdır ne de sorunların çözümüne ilişkin bir katkıdır. Tam tersine süreci bulandıracak adımlar atarak çözümü engellemek niyetinde olduğunu göstermiştir. Bu tavır annelerin gözyaşından, babaların yürek sızısından, gençlerin kanından rant elde etme tavrıdır.Ne BDP ne de onun sırtını dayadığı mahfiller, hiçbir zaman benim Kürt kökenli kardeşlerimin asla temsilcisi değildir. BDP’nin kendi kışkırtıcı ve istismarcı taleplerinin sanki tüm Kürt kardeşlerimin talebiymiş gibi lanse etmesi son derece yanlıştır. Doğu ve Güneydoğu’yu BDP üzerinden izleyenler yanılırlar.Elbette resmini yapamayacağınız gibi mutluluğu bir haritada gösteremezsiniz. Ama biz kardeşliğin resmini çizmenin mücadelesini de veriyoruz. Biz birileri gibi Türkiye haritasını farklı renklere boyamanın gayreti içinde değiliz. Tam tersine, gönül haritası üzerinde farklı renklerin oluşturduğu birliği, bütünlüğü, dayanışma ve paylaşmayı bir gökkuşağı misali uyum içinde resmetmenin gayreti içindeyiz.”