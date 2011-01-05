'Kardeşliğin haritasını çiziyoruz'

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, “Sorunun var ettiği yapı” diye nitelediği BDP’yi hedef alarak, “Tek bayrak, tek millet, tek vatandan rahatsız olan aynaya baksın” dedi.
Erdoğan, partisinin dünkü Meclis grubunda, “Birileri gibi Türkiye haritasını farklı renklere boyamanın değil, tam tersine birliği, bütünlüğü resmetmenin gayreti içindeyiz” dedi. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Varsın dalgasını geçsin
Benim sıkça tekrarladığım ve en son da MGK bildirisinde yer alan -ki birilerini bu çok rahatsız etti- fakat ne kadar rahatsız ederse etsin, biz inandığımızı söylemeye devam edeceğiz. Çünkü biz yola çıkarken, ‘etnik, bölgesel, dinsel milliyetçilik yapmayacağız’ dedik. Ülkemizde bir çok etnik unsur var. Biz, bunları zenginlik olarak gördük. Hep söyledik, bazıları bununla kendisine göre dalgasını geçti. Varsın geçsin. Rahatsız aynaya baksın
Bugün gene aynı şeyi söylüyoruz. Bunun kimseyi rahatsız etmemesi lazım. Birileri rahatsız olursa aynaya baksınlar ama ben inanıyorum ki milletimin kahir ekseriyeti bu kavramdan rahatsız olmuyor. Biz ne şiş yansın ne kebap diyenlerden değiliz. Doğu’ya ayrı, Batı’ya ayrı, Kuzey’e ayrı, Güney’e ayrı bir dille konuşanlardan değiliz, asla olmayacağız. BDP sorunun var ettiği
Onlar istismardan medet umuyor. Biz yapmanın, onarmanın, tamir etmenin, telafi etmenin mücadelesini verirken birileri bozmanın, kırmanın, tahrip etmenin, kışkırtmanın mücadelesini veriyor. BDP, sorunun var ettiği, sorunun ortaya çıkardığı bir siyasi yapıdır aslında. Sorunun çözümünden de hazzetmeyecek, bunu kabullenmeyecek. Çünkü sorun çözüldüğü anda, biliyor ki oy noktasında bitmiştir. Çözülmesin diye kışkırtıyor
Sorun çözüldükçe istismar vasıtalarının kaybolduğunu gören BDP, sorunun çözülmemesi için elinden gelen kışkırtmayı ortaya koymaktadır. BDP’nin attığı adımlar, ne hak arayışıdır ne de sorunların çözümüne ilişkin bir katkıdır. Tam tersine süreci bulandıracak adımlar atarak çözümü engellemek niyetinde olduğunu göstermiştir. Bu tavır annelerin gözyaşından, babaların yürek sızısından, gençlerin kanından rant elde etme tavrıdır. BDP Kürt temsilcisi değil
Ne BDP ne de onun sırtını dayadığı mahfiller, hiçbir zaman benim Kürt kökenli kardeşlerimin asla temsilcisi değildir. BDP’nin kendi kışkırtıcı ve istismarcı taleplerinin sanki tüm Kürt kardeşlerimin talebiymiş gibi lanse etmesi son derece yanlıştır. Doğu ve Güneydoğu’yu BDP üzerinden izleyenler yanılırlar. Haritayı farklı boyamayız
Elbette resmini yapamayacağınız gibi mutluluğu bir haritada gösteremezsiniz. Ama biz kardeşliğin resmini çizmenin mücadelesini de veriyoruz. Biz birileri gibi Türkiye haritasını farklı renklere boyamanın gayreti içinde değiliz. Tam tersine, gönül haritası üzerinde farklı renklerin oluşturduğu birliği, bütünlüğü, dayanışma ve paylaşmayı bir gökkuşağı misali uyum içinde resmetmenin gayreti içindeyiz.”