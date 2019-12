-Kardeşliğimizin zedelenmesine fırsat vermemeliyiz TBMM (A.A) - 17.11.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Irak Ulusal Meclis Başkanı Usame el Nuceyfi'ye, ''Kardeşlik ilişkimizi zedeleyecek unsurlara Fırsat vermememiz gerekir. Bir ülkenin toprağının, bir başka ülkede terör eylemlerinin planlanmasına, eğitimine, eylem konulmasına bir zemin olarak kullanılmaması gerekir'' dedi. Çiçek, Irak Ulusal Meclis Başkanı Usame el Nuceyfi ile başbaşa görüştü, ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi. Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Irak'ın, sadece iki komşu ülke değil, iki kardeş halk olduğunu söyledi. Bu coğrafyada ortak bir kaderi paylaştıklarını ifade eden Çiçek, ''Sizin sevinciniz, bizim sevincimizdir, sizi üzen her şey bizi üzer. Irak ile ilişkilerimiz sadece devletten devlete değil, kardeşler arasındaki bir ilişkidir'' dedi. Irak'taki her gelişmeyi büyük bir dikkatle takip ettiklerini belirten Çiçek, Irak'ın bağımsızlığını, siyasi birliğini, toprak bütünlüğünü her zaman desteklediklerini kaydetti. Bölgedeki, Ortadoğu'daki her olaya, gelişmeye bu açıdan baktıklarını dile getiren Çiçek, bir çok ülkeyle, geçmişte ortak tarihi, acıları, sevinçleri paylaştıklarını, bu nedenle gelişmeleri yakından takip ederek, dostluğun ve kardeşliğin gereğini yapmaya çalıştıklarını anlattı. Çiçek, Irak'taki gelişmelere, teknik, mezhepsel, dini açıdan bakmadıklarını dile getirerek, ''Bunların hepsini kardeş kabul ediyoruz, herkesle aynı mesafede ilişki sürdürmeye çalışıyoruz. Böyle değerlendirilmesinin, hem iki ülkeye hem de bölge barışına en fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bölgede ve ülkelerimizde, barış ve istikrarın sağlanmasının da meselenin böyle mütalaa edilmesinden geçtiğini düşünüyoruz. Sizin bu ziyaretinizle, iki ülke arasındaki parlamenter ilişkilerde yeni bir döneme gireceğimizi düşünüyorum'' diye konuştu. TBMM'de 100'ün üzerinde dostluk gurubu kurulduğunu, bunlar içinde en önemlilerinden birinin Türkiye-Irak Dostluk Grubu olduğunu ifade eden Çiçek, dostluk gruplarının ilişkileri daha da zenginleştireceğini söyledi. Bölgede ve iki ülke ilişkilerinde daha olumlu sonuçlar alınabilmesi için parlamentolara büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Çiçek, ''Bölgesel sorunların konuşulması açısından parlamento başkanları düzeyinde, sizin öncülük ettiğiniz fikre destek veriyoruz. Bağdat'ta yapılması düşünülen bu toplantıyla, inanıyorum ki sizin organizasyonunuz, liderliğinizle önemli bir adım atılmış olacaktır. Prensip itibariyle destekliyoruz'' dedi. -''Zorlukları biz çekip, fırsatları başkaları kullanmamalı''- Çiçek, birlikte yaşadıkları Ortadoğu coğrafyasının zor bir coğrafya olduğuna dikkati çekerek, bölgede acı, sıkıntı, zorlukların bulunduğunu anlattı. Çiçek, ''Bunların çok büyük kısmını sizler yaşadınız, bizler başka nedenlerle hala yaşıyoruz. Ortadoğu'nun başka ülkelerinde de bu sıkıntılar yaşanıyor'' dedi. Bir zorlukta, iki kolaylık, iki fırsatın da bulunduğunu, bu coğrafyanın, aynı zamanda fırsatlar coğrafyası olduğunu belirten Çiçek, sözlerini, ''Bu ülkelerin yöneticileri olarak, zorlukları biz çekip, fırsatları başkaları kullanmamalıdır. Bu adil ve doğru olmaz. Sizin başlattığınız teşebbüsle, birlikte yaptığımız işbirliği, inanıyorum ki çektiğimiz bu sıkıntıları, zorlukları ülkelerimizin refahı, mutluluğu, bütünlüğü, istikrarına katkı sağlayacaktır, sağlamalıdır. Meseleye böyle bakarsak, bu zorlukları, fırsata çevirebiliriz'' diye sürdürdü. -''İlişkilerimiz zehirlenmemeli''- ''Kardeşlik ilişkimizi zedeleyecek unsurlara da fırsat vermememiz gerekir'' diyen Çiçek, sözlerine şöyle devam etti: ''Söylemek istediğim terördür. Irak yöneticilerinin bu konuya bakışını biliyoruz, bu açıklamalardan son derece memnunuz. Bu konuyu bir şekilde sonlandırmamız gerekiyor. Ülkemiz, demokratik bir ülkedir. Siz de bu konularda önemli mesafe aldınız, bundan memnunuz. Şu günlerde Türkiye, yeni bir anayasa yapım sürecine girdi. Kimin ne düşüncesi, beklentisi varsa bu demokratik kanallardan bunları söyleyebilir. Bir insanlık suçu ve insanlığa karşı suç olarak kabul ettiğimiz terör yoluyla ondan bilistifade ilişkilerimiz, uluslararası ilişkilerin zehirlenmemesi gerekir. Bir ülkenin toprağı, bir başka ülkede terör eylemlerinin planlanmasına, eğitimine, eylem konulmasına bir zemin olarak kullanılmaması gerekir.'' -4 ülkenin katılımıyla danışma toplantısı- Irak Ulusal Meclis Başkanı Nuceyfi de Irak anayasasının, hiçbir şekilde, herhangi bir grubun topraklarının, diğer bir ülkeye zarar vermek için kullanılmasına izin vermediğini belirtti. Nuceyfi, Irak yetkililerinin, Türkiye'ye zarar veren terör meselesiyle ilgili gerekenlerini yaptığını ifade etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden önce Barzani ile telefonla konuştuğunu anlatan Nuceyfi, Barzani'nin, Türkiye'de daha önce yetkililere verdiği sözler çerçevesinde, her türlü işbirliğine hazır olduğunu bildirdiğini iletti. Bölgenin, çok zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Nuceyfi, Irak ile Türkiye'yi birbirine bağlayan ilişkilerin çok köklü olduğunu belirtti. Nuceyfi, Türkiye'nin, gruplar arasında hiçbir ayrım gözetmeden, her zaman Irak halkına destek verdiğini, hiçbir zaman Irak'ın toprak bütünlüğünü, saygınlığını ihlal edecek bir tutum içinde olmadığını vurguladı. Nuceyfi, iki ülke arasındaki dostluk, sevgiye dayalı ilişkileri daha da ileri aşamaya götürüp, bu işbirliği ekonomik düzeyde de taçlandırabileceklerini kaydetti. Bölgedeki büyük ülkeler Türkiye, Irak, İran ve Suudi Arabistan parlamento başkanlarının katılımıyla Bağdat'ta bir danışma toplantısının düzenlenmesi çağrısında bulunduğunu belirten Nuceyfi, şöyle devam etti: ''Sorumluluğumuz gereği olarak, bazı ülkeler arasında askeri bir karşı karşıya gelmesinin önlenmesi, bölgeyi çevreleyen büyük tehlikeleri bertaraf etmek için bu girişimi başlatmak istiyoruz. Yapılacak bu toplantıyı, halkların toplantısı olarak nitelendiriyoruz. Zira parlamentolar, bu halkları temsil ediyor. Bu ülkelerin bir kısmın arasındaki bu sorunlara ilişkin net bir süreç belirlersek, bu danışma toplantısında başarı sağlarsak, çok önemli, tarihi bir olay gerçekleştirmiş olacağız. Bu olay sadece belli ülkenin değil, katılan ülkelerin hanesine olumlu yazılacaktır. Bölgede halklar arasında karşılıklı çıkarlara hizmet edecek ölçüde, iç işlere karışmadan, karşılıklı saygıya dayalı temel oluşturacağız. Sayın Başkan'ın desteği beni mutlu kıldı. Bu görüşü Türkiye'nin, bölgedeki olaylara karşı ne kadar iyi niyetli duygular beslediğini gösterdi. İran Şura Meclisi Başkanı önerimi kabul etti. Ümit ediyorum Suudi Arabistan ziyaretimde de Suudi yetkilerin de onayını aldıktan sonra belli bir süre sonra toplantımızı Bağdat'ta gerçekleştirmiş olacağız.'' Çiçek, görüşmenin ardından Nuceyfi ve beraberindeki heyet onuruna öğle yemeği verdi.