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Yaşam

Kardeşlerin kavgası ebeveynlerde depresyon riskini artırıyor

Ailelerde kız çocuklarının zorbalığa maruz kalma ihtimali erkek çocuklara göre daha yüksek

09 Eylül 2014 11:49

Oxford Üniversitesi'nin öncülük ettiği bir araştırmaya göre, çocukken sık sık kardeşler arası zorbalığa maruz kalan yetişkinlerin depresyon geçirme riski artıyor.

12 yaşındaki yaklaşık 7000 çocuğa, kardeşlerinin kendilerine incitici sözler söyleyip söylemediği, vurup vurmadığı, görmezden gelip gelmediği ya da onlar hakkında yalan söyleyip söylemedikleri soruldu.

Evlerine gönderilen anket yolu ile sorulara yanıt veren çocuklarla, 18 yaşına geldiklerinde tekrar iletişime geçildi ve bu sefer piskolojik durumlarına yönelik olarak sorular yöneltildi.

Araştırmaya Warwick, Bristol ve College London üniversiteleri de katıldı.

Araştırmada zorbalık "bir erkek ya da kız kardeşin diğer kardeşi hoş olmayan ve incitici şeyler söyleyerek üzmesi, ya da arkadaş grubu içerisinde tamamen görmezden gelmesi, vurması, tekme atması, itmesi, itip kakması, kardeş hakkında yalan söylemesi ya da dedikodu yapması" olarak tanımlanıyor.

Çocukların çoğunluğu zorbalığa maruz kalmadıklarını söylerken, bu davranış biçimine haftada birden fazla kez maruz kaldığını söyleyen 786 çocuğun, depresyon, kendine zarar verme ve anksiyeteye iki kat daha yatkın oldukları söyleniyor.

Bu grupta yüzde 12.3 oranında depresyon, yüzde 14 oranında kendine zarar verme ve yüzde 16 oranında anksiyete bildirildi.

 

Kız çocukları daha fazla maruz kalıyor

 

Zorbalığa maruz kalmadığını söyleyenler arasında ise, 18 yaşına geldiklerinde yüzde 6.4 oranında depresyon, 9.3 oranında anksiyete ve 7.6 oranında geride kalan bir yıl içinde kendilerine zarar verme davranışı görüldü.

Araştırmaya göre üç ya da daha fazla çocuk sahibi olan ailelerde kız çocuklarının zorbalığa maruz kalma ihtimali erkek çocuklara göre daha yüksek.

Ortalama olarak zorbalığın 8 yaşında başladığı bildiriliyor.

Araştırma ekibinden Dr. Lucy Bowes, her ne kadar depresyona kardeş zorbalığının yol açtığını söyleyemeseler de bulguların önemli olduğunu belirtiyor.

BeatBullying isimli akranlar arası zorbalığı önlemek için kurulan vakıftan Emma Jane Cross, "Çocukken zorbalığa maruz kalmanın hayat boyu süren yıkıcı etkileri olabiliyor. Bu konu hakkında endişeleri olan aileler, sorun tırmanmadan, mümkün olduğu kadar erken bir şekilde çocukları ile konuşmalı" diyor.

Cross "Bunu normal kardeş rekabeti olarak görüp görmezden gelmek yerine altında yatan sebep ele alınmalı" diye konuşuyor.

 

BBCTürkçe

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