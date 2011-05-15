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KARDEŞLERİ ÖLÜM BİLE AYIRAMADI MANİSA (A.A)

15 Mayıs 2011 17:24

-KARDEŞLERİ ÖLÜM BİLE AYIRAMADI MANİSA (A.A) - 15.05.2011 - Manisa'daki trafik kazasında iki kardeş hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Ankaragücü maçını izlemek isteyen taraftarları taşıyan Osman Zeki Pesener yönetimindeki 45 AH 160 plakalı otobüs, Akhisar-Balıkesir yolunun 40. kilometresinde arızlandı. Aynı yönde giden Mesut Çapalı yönetimindeki 10 HT 546 plakalı kargo kamyoneti, otobüsten inen ve otobüsün arkasında bekleyen Soner ve Murat Dişçi kardeşlere çarptı. Murat Dişçi (38) Akhisar Devlet Hastanesinde, Soner Dişçi (33) ise Kırkağaç Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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