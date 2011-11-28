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Sağlık

Kardeşler arası 2 yıl olmalı

İki yıl arayla doğan çocukların, matematik ve okuma konusunda daha yüksek notlar aldığı ortaya çıkarıldı

28 Kasım 2011 02:00



T24- ABD’nin Indiana eyaletinde bulunan Notre Dame Üniversitesi uzmanları, en az iki yıl arayla doğan çocukların, matematik ve okuma konusunda, birbirine yakın aralıklarla doğanlardan daha yüksek notlar aldığını ortaya çıkardı.


Hürriyet'in haberine göre bu fark, özellikle ilk iki çocukta daha belirgin şekilde görüldü. Araştırma ayrıca, geniş ailelerde yaş farkının, zeka ve başarıda özellikle büyük çocuk lehine olduğunu da gösterdi. Uzmanlar farkın, anne-babaların küçük çocuklar gelmeden önce büyük çocuğa ayırdığı zaman ve kaynakla ilgisi olduğu görüşünde. 



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