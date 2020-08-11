Beyoğlu'nda madde bağımlısı olduğu iddia edilen abi kardeşinin üzerine tiner dökerek yaktı. Alevler içerisinde kalarak ağır yaralanan kardeş hastaneye kaldırıldı.

Olay, Taksim Dolapdere Caddesi üzerinde bir işyerinin önünde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tiner kullandıkları iddia edilen Hüseyin D. ile kardeşi Serkan D. henüz bilinmeyen bir nedenle kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışma sonrası abi Hüseyin D. elindeki tineri kardeşinin üzerine dökerek yaktı. Alevler içerisinde kalarak kaçmaya başlayan Serkan D.'ye vatandaşlar su şişeleri ve demlikle müdahale etti. Cadde üzerinde yatan kardeş için olay yerine ambulans çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kardeşe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Vücudunda büyük bölümü yanan Serkan D'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Kardeşini yakan Hüseyin D. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.





