Kardeşinin hapis cezasına kızıp, havaya ateş açan ağabey tutuklandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Seferihisar ilçesinde, kardeşinin aldığı hapis cezasına kızarak, trafikte yolun ortasında durdurduğu otomobilin üzerine çıkıp, av tüfeğiyle havaya ateş açan ağabey C.M. (27) tutuklandı.

Seferihisar\'da, geçen cuma günü öğle saatlerinde, \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan kardeşi Ö.M.\'ye verilen 12 yıl hapis cezası kararına kızan C.M., kiraladığı 35 SFG 32 plakalı otomobille Cumhuriyet Meydanı\'na gelerek, yolun ortasında durdu. Otomobilinin üzerine çıkan C.M., elindeki av tüfeğini havaya doğrultup, bağırmaya başladı. Kardeşinin uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürüp, verilen kararın yanlış olduğunu savunan C.M., havaya ateş açtı. C.M., ardından otomobile binerek, olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği C.M.\'nin kullandığı otomobil, polis tarafından Turabiye Hıdırlık mevkisinde terk edilmiş bulundu. C.M. de olayda kullandığı tüfekle birlikte Belen mevkisindeki dağ evinde yakalandı. Gözaltına alınan C.M., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.M., tutuklandı.

FOTOĞRAFLI