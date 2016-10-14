Kardeşini doğum gününde yalnız bırakmadı

Bir süredir aralarının açık olduğu konuşulan Kemal ve Kadir Doğulu kardeşler, dedikoduları bitirecek bir paylaşımda bulundu.

Birkaç ay önce merdivenlerden düşerek sakatlanan ünlü modacı Kemal Doğulu’nun kardeşi Kadir Doğulu ile konuşmadığı iddia edilmişti. İkili her seferinde bu iddiaları reddetse de bu tarz haberlerin devamı geldi. Dün akşam ağabey Doğulu’nun yaptığı paylaşım, küslük dedikodularına nokta koyacağa benziyor.



Bugün 36 yaşında giren Kemal Doğulu, dün akşam kardeşleri ile yeni yaşını kutladı. Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül de Kemal Doğulu’yu yeni yaşında yalnız bırakmadı.