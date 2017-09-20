Kardeşine sinirlenip cama yumruk atan ağabey öldü

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da kavga ettiği kardeşine sinirlenerek cama yumruk atan 51 yaşındaki Birol Bezcioğlu, kan kaybından hayatını kaybetti.

Olay, geçen 18 Eylül\'de merkez Yakutiye ilçesine bağlı Rabia Ana Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ağabey Birol Bezcioğlu ile kardeşi 46 yaşındaki Erdal Bezcioğlu, alkol aldıktan sonra saat 23.55 sıralarında eve döndü. Erdal Bezcioğlu\'nun evine gelen iki kardeş arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga Erdal Bezcioğlu\'nun eşi ve oğlunun araya girmesiyle yatıştırıldı. Ancak bir süre sonra Erdal Bezcioğlu, ağabeyi Birol Bezcioğlu\'na \"Bizi rezil ediyorsun\" diyerek evinden kovdu. Bunun üzerine evden çıkan Birol Bezcioğlu tekrar döndü ve giriş kısmında bulunan camlı bölmeye yumruk attı. Sağ kolundan ağır şekilde yaralanan Birol Bezcioğlu, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ana damarları kesilen Birol Bezcioğlu, yapılan müdahalelere rağmen aşırı kan kaybetmesi nedeniyle kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kardeş Erdal Bezcioğlu, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.