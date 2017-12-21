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Kardeşine ateş etti, yoldan geçen kadını da vurdu

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, Özgür Ş

21 Aralık 2017 18:53

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Çarşamba ilçesinde, Özgür Ş., borç aldığı parayı vermediği iddiasıyla kardeşi Mustafa Ş.\'ye tabancayla ateş açtı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği Mustafa Ş. ile yoldan geçen bir kadın yaralandı.
Olay, Çarşamba ilçesi Zübeyde Hanım Meydanı\'ndaki bir banka şubesinin önünde meydana geldi. Aralarında alacak nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki kardeş banka şubesi önünde karşılaştı. Ağabey Özgür Ş., kardeşi Mustafa Ş.\'ye, \"Paramı ver\" diye bağırdıktan sonra üzerinde bulunan tabanca ile ateş etti. Saldırıda kurşunların isabet ettiği Mustafa Ş. ile o anda yoldan geçen Burcu İnan yaraladı. Yaralılar, ambulansla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Polis şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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